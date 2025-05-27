Военизированное формирование иностранных наемников «Избранная рота» (Chosen Company), состоящее в рядах ВСУ, прекращает свою деятельность и планирует отделиться от украинской армии. Об этом сообщил командир подразделения, американский наемник Райан О»Лири.
«Избранная рота сворачивает свою деятельность и идет к отделению от армии Украины. <...> Я полностью оставляю украинскую службу, как и большинство моих подчиненных», — написал он на своей странице в соцсети X. По его словам, за 39 месяцев участия в боевых действиях потери подразделения составили 12 погибших, порядка 60 человек получили ранения.
Российские власти и представители МИД неоднократно заявляли о широком участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Ранее российские силовые структуры сообщали о переброске значительного числа иностранных наемников, включая граждан Италии, Колумбии, Чили и Литвы, на линию фронта в южнодонецком направлении, где они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Также отмечались случаи ухода командиров-наемников, как это произошло с мексиканским офицером в Красногоровке.
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