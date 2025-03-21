Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов передал в Курский краеведческий музей дневник покойной жительницы Суджанского района Татьяны Васьковой. В нем пожилая женщина, проживающая в Мартыновке во время украинского вторжения в регион, описывала долгие месяцы жизни в оккупации. Курянка была вынуждена спасаться от вражеских обстрелов и выживать практически без еды. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.
«Командир спецназа „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов передал дневник Татьяны Сергеевны [Васьковой] в Курский краеведческий музей. На эту церемонию пригласили близких погибшей женщины — дочку и внука, которые согласились, чтобы эти записи стали частью будущего музея, посвященному тем нечеловеческим испытаниям, которые выпали на долю курян, и нашей общей Победе», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале.
Татьяна Сергеевна Васькова, жившая в селе Мартыновка, приняла решение остаться в своем доме в августе, когда ВСУ начали вторжение в Курскую область. Женщина надеялась, что все будет хорошо. В течение нескольких месяцев Татьяна Сергеевна прожила под оккупацией, лишенная основных благ цивилизации, таких как электричество, газ и отопление. В этих условиях она начала вести дневник, записывая каждый день: приход зимы, способы укрытия от обстрелов, ночи, проведенные под столом в сарае.
После ее смерти Татьяну Сергеевну похоронили рядом с сестрой и установили крест на могиле, чтобы память о ней сохранилась. Записки женщины были найдены бойцами батальона питерского спецназа «Ахмат» после освобождения Мартыновки 11 марта. Было принято решение передать дневник в окружной музей. Это не единственный экспонат, свидетельствующий о преступлениях ВСУ.
«Уже сейчас начинаем формировать экспозицию: нам уже передаются личные вещи бойцов и жителей приграничья, шевроны, форма, оружие, свидетельства преступлений киевских боевиков», — подчеркнул Хинштейн. Он выразил особое уважение Васьковой за невероятную силу духа. Она, несмотря на осознание, что скорее всего не выживет, не сдалась ВСУ. Родные рассчитывают вскоре исполнить последнюю волю Татьяны — похоронить ее на своей малой родине в Мартыновке.
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