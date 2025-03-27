ВСУ не могут найти пути отхода из Курской области

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ВСУ не могут найти альтернативных путей пересечения границы
ВСУ не могут найти альтернативных путей пересечения границы Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Ситуация на границе России в Курской области остается контролируемой, несмотря на попытки ВСУ проникнуть через границу. Об этом сообщил командир подразделения Северной группировки войск с позывным «Молот».

«На сегодняшний день обстановка остается напряженно-управляемой. Поэтому сейчас они [ВСУ] уже ищут альтернативные направления, где могут пройти или проскочить. Но у них это не получается», — сказал «Молот» в беседе с ТАСС.

Кроме того, военный отметил успешность создания укомплектованной группировки, которая занимается защитой государственной границы. Он сообщил, что попытки прорыва украинских сил были своевременно пресечены благодаря воздушной разведке и огневому поражению, что не позволило ВСУ реализовать свои планы.

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Ситуация на границе России в Курской области остается контролируемой, несмотря на попытки ВСУ проникнуть через границу. Об этом сообщил командир подразделения Северной группировки войск с позывным «Молот». «На сегодняшний день обстановка остается напряженно-управляемой. Поэтому сейчас они [ВСУ] уже ищут альтернативные направления, где могут пройти или проскочить. Но у них это не получается», — сказал «Молот» в беседе с ТАСС. Кроме того, военный отметил успешность создания укомплектованной группировки, которая занимается защитой государственной границы. Он сообщил, что попытки прорыва украинских сил были своевременно пресечены благодаря воздушной разведке и огневому поражению, что не позволило ВСУ реализовать свои планы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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