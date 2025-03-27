ВСУ нанесли удар по больнице в Запорожской области

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ВСУ нанесли удар артиллерией по больнице в Запорожской области
ВСУ нанесли удар артиллерией по больнице в Запорожской области Фото:

Вооруженные силы Украины нанесли удар по больнице в Каменке-Днепровской (Запорожская область). Атака произошла вечером и была направлена на местное медицинское учреждение, со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Атака произошла около 17:00 мск. Целью стало ГБУЗ „Каменско-Днепровская центральная районная больница“. Снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, из-за чего была выбита дверь», — пишет ТАСС. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. 

Ранее стало известно, что в Следственном комитете России раскрыли новые данные по убийству ВСУ мирных жителей. Так, в Курской области в период с августа по сентябрь 2024 года погибло не менее двух человек при вторжении противника в село Казачья Локня.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по больнице в Каменке-Днепровской (Запорожская область). Атака произошла вечером и была направлена на местное медицинское учреждение, со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа. «Атака произошла около 17:00 мск. Целью стало ГБУЗ „Каменско-Днепровская центральная районная больница“. Снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, из-за чего была выбита дверь», — пишет ТАСС. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.  Ранее стало известно, что в Следственном комитете России раскрыли новые данные по убийству ВСУ мирных жителей. Так, в Курской области в период с августа по сентябрь 2024 года погибло не менее двух человек при вторжении противника в село Казачья Локня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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