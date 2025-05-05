Театр Ленсовета приостановил показы спектаклей с Боярским до конца сезона

Показы спектакля «В этом милом старом доме» в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приостановлены до конца сезона из-за состояния здоровья народного артиста России Михаила Боярского. Об этом сообщили в самом театре.
«Дорогие зрители, мы приняли решение приостановить показы спектакля „В этом милом старом доме“ до конца сезона», — говорится в telegram-канале театра Ленсовета. Причиной стала рекомендация врачей временно отказаться Боярскому выходить на сцену. Администрация выразила сожаление и подчеркнула, что приостановка необходима для скорейшего восстановления актера. Билеты остаются действительными или подлежат возврату.
Народный артист Михаил Боярский был доставлен в больницу после инцидента, произошедшего 14 апреля на театральной сцене, когда он упал с высоты около трех метров. В результате происшествия актер получил переломы и ушиб легкого. Медицинские специалисты приняли решение о его госпитализации с целью предотвращения возможных осложнений, включая развитие пневмонии. Все запланированные спектакли с участием Боярского были отменены. По информации, предоставленной семьей артиста, его состояние оценивается как стабильное, однако период реабилитации может продлиться до шести месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.