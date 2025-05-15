15 мая 2025

Роспотребнадзор выявил опасную воду на рынках России

Роспотребнадзор заявил о нарушениях при производстве воды для детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведомство обнаружило превышение бария в воде
Ведомство обнаружило превышение бария в воде Фото:

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований при производстве питьевой воды для детского питания под маркой «Наш родничок». Как сообщили в пресс-службе ведомства, из оборота изъято три партии продукции общим объемом более 13 тысяч литров, а предприятие временно приостановило выпуск воды. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о несоответствии обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в воде.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области установлено несоответствие обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в пробе воды под маркой „Наш родничок“, производимой ООО „Серебряное наследие“ с датой изготовления 28.02.2025. Продукция реализовывалась в сети магазинов „ВкусВилл“», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что информация о выявленных нарушениях была также направлена в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, на территории которого находится производитель.

По результатам проверки в отношении ООО «Серебряное наследие» были приняты меры административного воздействия. В частности, предприятию выданы предписания об устранении выявленных нарушений, приостановлении реализации несоответствующей продукции, а также о необходимости разработки программы мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью граждан. Производство питьевой воды для детского питания под маркой «Наш родничок» приостановлено до полного устранения нарушений.

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Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований при производстве питьевой воды для детского питания под маркой «Наш родничок». Как сообщили в пресс-службе ведомства, из оборота изъято три партии продукции общим объемом более 13 тысяч литров, а предприятие временно приостановило выпуск воды. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о несоответствии обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в воде. «Управлением Роспотребнадзора по Московской области установлено несоответствие обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в пробе воды под маркой „Наш родничок“, производимой ООО „Серебряное наследие“ с датой изготовления 28.02.2025. Продукция реализовывалась в сети магазинов „ВкусВилл“», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что информация о выявленных нарушениях была также направлена в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, на территории которого находится производитель. По результатам проверки в отношении ООО «Серебряное наследие» были приняты меры административного воздействия. В частности, предприятию выданы предписания об устранении выявленных нарушений, приостановлении реализации несоответствующей продукции, а также о необходимости разработки программы мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью граждан. Производство питьевой воды для детского питания под маркой «Наш родничок» приостановлено до полного устранения нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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