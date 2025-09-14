14 сентября 2025

МВД сообщило о попытке оппозиции сорвать выборы в России из-за рубежа

Единый день голосования-2025

Оппозиционные силы, находящиеся за рубежом, призывали своих сторонников в России создавать искусственные очереди на избирательных участках в день голосования 14 сентября. Однако эти попытки не увенчались успехом, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. Об этом он заявил в информационном центре ЦИК.

«Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы», — сообщил Габдурахманов.

Он добавил, что предотвращению подобных акций способствовала убедительная разъяснительная работа среди граждан. В МВД отметили, что заранее получили информацию о намерениях оппозиции и провели профилактические мероприятия. В результате призывы остались без поддержки, а ситуация на избирательных участках во всех регионах страны остается стабильной и контролируемой.

При этом, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, единый день голосования в 2025 году прошел в спокойной обстановке, серьезных нарушений фактически не зафиксировано. ЦИК РФ создает все условия, чтобы у людей был максимальный выбор способов голосования.

