14 сентября 2025

Филиппо: Макрон постоянно говорит о Путине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Франции считают, что президент Макрон одержим российским лидером Владимиром Путиным
Во Франции считают, что президент Макрон одержим российским лидером Владимиром Путиным Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет навязчивый интерес к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо во время публичного выступления в Аррасе. Запись речи опубликовал канал LDC News Agency.

«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — заявил Филиппо. Его слова вызвали смех у собравшихся.

Политический деятель подчеркнул, что со стороны России Франции не угрожает опасность. По утверждению политика, на сегодняшний день Париж не сталкивается с какой-либо угрозой со стороны Москвы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты могут представлять опасность для городов Западной Европы, поскольку способны достичь их за считанные минуты. В свою очередь, российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует нападать на страны — члены альянса.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что западные лидеры намеренно преувеличивают угрозу с востока, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. Бывший кандидат в Европарламент и представитель финской национально-консервативной партии «альянс свободы» Армандо Мема отметил, что высказывания руководителей Европейского союза о так называемой «российской угрозе» являются недостоверными и представляют собой потенциальную опасность, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет навязчивый интерес к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо во время публичного выступления в Аррасе. Запись речи опубликовал канал LDC News Agency. «Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — заявил Филиппо. Его слова вызвали смех у собравшихся. Политический деятель подчеркнул, что со стороны России Франции не угрожает опасность. По утверждению политика, на сегодняшний день Париж не сталкивается с какой-либо угрозой со стороны Москвы. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты могут представлять опасность для городов Западной Европы, поскольку способны достичь их за считанные минуты. В свою очередь, российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует нападать на страны — члены альянса. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что западные лидеры намеренно преувеличивают угрозу с востока, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. Бывший кандидат в Европарламент и представитель финской национально-консервативной партии «альянс свободы» Армандо Мема отметил, что высказывания руководителей Европейского союза о так называемой «российской угрозе» являются недостоверными и представляют собой потенциальную опасность, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...