14 сентября 2025

Минцифры объяснили сбои на Госуслугах

Минцифры: сбои в Госуслугах связаны с техническими работами у «Ростелекома»
Пользователи «Госуслуг» пожаловались на сбои в работе портала
Пользователи «Госуслуг» пожаловались на сбои в работе портала Фото:

Пользователи столкнулись с кратковременными перебоями в работе портала «Госуслуги» — страницы загружались медленнее обычного. Проблема была связана с техническими работами у оператора связи «Ростелеком», сообщили в Минцифры РФ. 

«Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО „Ростелеком“», — говорится в telegram-канале министерства. 

Отмечается, что данные технические мероприятия не оказали влияния на ход голосования на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Все избиратели получили возможность реализовать свое право голоса, и все поданные голоса были успешно зафиксированы системой. По данным Минцифры, портал «Госуслуг» реализует комплексную систему защиты от нештатных ситуаций и кибератак, используя современные средства информационной безопасности и осуществляя круглосуточный мониторинг потенциальных угроз. Применяется многоуровневый подход: в случае неэффективности одной линии обороны автоматически активируется следующая. Такой эшелонированный механизм позволяет оперативно выявлять и пресекать попытки несанкционированного доступа, обеспечивая надежность хранения и обработки персональных данных граждан.

Жители различных регионов России 14 сентября сообщили о сбоях в функционировании портала и мобильного приложения «Госуслуги». Информация об этом появилась в данных сервиса мониторинга Downdetector, специализирующегося на отслеживании стабильности работы популярных онлайн-ресурсов. Жалобы поступали из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Калининградской, Томской, Брянской областей и из Петербурга.

