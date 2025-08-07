FAZ: механики из ФРГ починили уничтоженную ВС РФ установку Patriot

Поврежденная российским ударом зенитно-ракетная система Patriot, находившаяся на вооружении ВСУ, прошла восстановительный ремонт в Германии и уже вернулась к выполнению боевых задач. Об этом сообщил координатор поддержки Украины со стороны НАТО генерал-майор Майк Келлер.
Как рассказал генерал изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), немецкие специалисты сумели полностью восстановить систему ПВО, несмотря на серьезные повреждения. Келлер также отметил, что поставки новых комплексов Patriot Украине могут затянуться до 2030-х годов из-за долгого производственного цикла и нехватки важных комплектующих. По его словам, западные производители не могут оперативно нарастить мощности, что влияет на темпы передачи современной техники Киеву.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал крупные поставки систем Patriot Украине, однако ни Киев, ни Вашингтон не смогли подтвердить точное количество комплексов, а министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал о возможных задержках из-за длительного производственного цикла и высокой стоимости. Несмотря на заявления о поддержке, западные страны сталкиваются с трудностями в наращивании производства и поставках современных систем ПВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.