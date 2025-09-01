Путин резко выехал из Тяньцзиня

Президент России Владимир Путин в ночь на 1 сентября начал автомобильный переезд из Тяньцзиня в Пекин. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Путин начал ночной переезд Тяньцзинь — Пекин. Рабочий день президента длится уже 16 часов подряд, впереди еще 1,5 часа пути по автотрассам Китая», — говорится в сообщении telegram-канала Зарубина.
Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине, где встретился с лидерами других стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что глава государства будет добираться до Пекина на автомобиле, чтобы принять участие в параде, посвященном 80-летию победы во Второй мировой войне.
