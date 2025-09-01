Юрист предупредил россиян о новом «дачном» ограничении

Новый закон установил прямой запрет на коммерческое использование садовых и огородных участков, сделав их основным назначением отдых граждан. Теперь выращивание урожая для собственных нужд официально считается второстепенной задачей владельцев земли. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.
«Сегодня целевое назначение использования садовых и огородных земельных участков установлены непосредственно федеральным законодательством. Основным целевым назначением использования данных видов участков является именно отдых граждан, а уже факультативно выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд», — рассказал Хаминский в интервью Life.ru.
По словам эксперта, новый закон прямо запрещает открывать на дачных участках хостелы, склады, мастерские или автомойки. За использование земли не по целевому назначению предусмотрены штрафы, которые для граждан начинаются от 10 тысяч рублей и могут достигать 1% от кадастровой стоимости участка. При этом дачникам по-прежнему разрешено продавать излишки выращенного урожая, но при соблюдении ряда условий: площадь участка не должна превышать 50 соток, нельзя привлекать наемных работников, а для торговли потребуется справка от СНТ или местной администрации.
Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России уже вступили в силу нормы, запрещающие организацию садоводческих территорий на землях сельскохозяйственных угодий и в населенных пунктах, где зонирование не предусматривает такое использование. Также были введены четкие определения садовых участков и хозяйственных построек, а запрет на коммерческую деятельность на дачах направлен на предотвращение их использования не по назначению.
