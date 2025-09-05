Начался пожар на территории «Москва-Сити»

Очевидцы отмечают дым в районе «Москва Сити»
Очевидцы отмечают дым в районе «Москва Сити» Фото:

В Москве в районе комплекса небоскребов «Москва-Сити» произошел пожар на строительной площадке рядом с торговым центром «Аффимолл Сити». Об этом сообщают журналисты в telegram-каналах. По их данным, несмотря на большое количество дыма, площадь возгорания остается небольшой. Сообщается о возгорании цветочного павильона. 

Предварительно, сообщается о возгорании на стройке
Предварительно, сообщается о возгорании на стройке
Фото:

«Возле Москва-Сити два пожара. Горит стройплощадка рядом с ТЦ „Афимолл“ и два павильона с цветами ближе к Киевскому вокзалу», — передает Shot. 

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры густого черного дыма, поднимающегося над районом делового центра. На видео видно, как оператор строительной техники заливает горящие материалы из ковша экскаватора. Информация о пострадавших не поступала. На момент публикации новости представители экстренных служб ситуацию официально не комментировали. Обстоятельства происшествия и причины возникновения возгораний устанавливаются.

