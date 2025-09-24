«Я все видела от и до»: комментарии очевидцев нападения беспилотников ВСУ на Новороссийск

После атаки украинских БПЛА на Новороссийск стало известно о двух погибших и троих пострадавших. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также отмечается повреждение жилых домов.
После происшествия очевидцы начали описывать происходящее в социальных сетях, в том числе и общественных местных чатах. Некоторые только слышали сирены, а другие видели дым и летящие беспилотники.
Также очевидцы нападения слышали взрывы. По словам одной из них, прогремело два хлопка. Комментарии очевидцев нападения на Новороссийск — в материале URA.RU.
«Прогремели два взрыва»
Очевидцы описывают, как слышали взрывы, видели черный дым. Также они рассказали о горящих автомобилях.
«Прогремели два взрыва как раз таки. Один взрыв был, черный дым горел, следующий в районе маяка. Попали в дом, машины возле горят», — рассказала пользователь Анастасия. Помимо нее, также дым видел пользователь под никнеймом «K.». «Да там дым черный валит», — заявил очевидец.
Также некий Эдик рассказал о горящем многоквартирном здании после атаки. «Какой-то многоквартирный дом горит после атаки БПЛА», — поделился он.
«Я все видела от и до...»
Также люди описывают, как видели пролетающие украинские БПЛА. Помимо этого, они слышат воющие сирены.
«Я всё видела от и до, последний маневрировал в разные стороны, у меня дома бинокль и видно всю бухту», — рассказал анонимный пользователь. А человек под ником XXL подтвердил факт воя сирен: «Опять сирены воют».
В после нападения беспилотников очевидцы рассказали о наличии погибших. «Я видела, есть погибшие», — поделился пользователь AV.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.