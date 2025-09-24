Суд Армении признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к перевороту

Армянский суд признал архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти. Об этом сообщил судья в ходе заседания.
Аджапахян был признан виновным 24 сентября, передает РИА Новости данные из зала суда. Судебный процесс длился несколько месяцев и проходил на фоне продолжающегося противостояния между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью.
Конфликт между государством и церковью в Армении обострился летом 2025 года после резких заявлений премьера Пашиняна. Он обвинил духовенство в нарушении церковных обетов и заявил, что храмы «забиты всяким мусором». Эти слова вызвали волну протестов по всей стране. Сторонники церкви выходили на акции, а в июне в Эчмиадзине спецназ СНБ вошел на территорию патриархата, где произошла потасовка между силовиками и священниками. В результате были задержаны лидеры акций, в том числе бизнесмен Самвел Карапетян и сам архиепископ Микаэл.
Позже, 27 июня, возле здания суда в Ереване собралось несколько сотен сторонников архиепископа, требовавших его освобождения. Здание охраняли усиленные наряды полиции. На следующий день суд арестовал Аджапахяна на два месяца. На заседании архиепископ подчеркнул, что не завидует ни адвокатам, ни обвинителям, ни судьям, выразив сочувствие народу, «терзаемому несправедливостью».
