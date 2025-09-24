Армения не разрешила российским следователям осмотреть тело чиновника Авакяна

Власти Армении отказали российским следователям в проведении осмотра тела бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, который скончался в здании консульства Армении на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают местные изданий. Представители СК и оперативники уголовного розыска прибыли в дипмиссию для проведения необходимых процедур, однако им не разрешили продолжить работу.
По данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов получили разрешение на вход в консульство от его руководства, однако уже в ходе первичного осмотра им поступило новое распоряжение. Сотрудники зафиксировали картину, однако вскоре после начала осмотра тела поступило распоряжение немедленно покинуть территорию Армении. Причиной стал запрет, поступивший от МИД Армении, который аннулировал предыдущее согласие консула.
Ранее, 23 сентября, бывший чиновник Борис Авакян был доставлен под конвоем сотрудников военной полиции в Кронштадтский районный суд. На заседании рассматривался вопрос о возобновлении уголовного дела, приостановленного в связи с его уходом на службу в зоне проведения СВО. Кроме того, суд изучал ходатайство следствия о заключении Авакяна под стражу. Пока судьи находились в совещательной комнате, Авакян попросил разрешения выйти покурить, после чего скрылся. Позже стало известно, что он сумел добраться до здания консульства Армении. Утром появилась информация о том, что Авакян найдет мертвым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.