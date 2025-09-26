Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов страны в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, поселках. <...> Действовать необходимо с полной отдачей. Уверен, вы руководствуетесь именно такими принципами», — сказал глава российского государства. Его слова приводит telegram-канал Кремля.
Путин отметил, что необходимо оправдывать оказанное доверие и организовывать ежедневную деятельность таким образом, чтобы она соответствовала поставленным целям и ожиданиям населения. Глава государства отдельно отметил значимость реализации национальных проектов на региональном уровне. Российский лидер обратился к руководителям субъектов Федерации с призывом включать в состав своих управленческих команд ветеранов специальной военной операции.
В период с 12 по 14 сентября на территории России состоялся единый день голосования. В эти дни жители страны участвовали в выборах глав регионов в 20 субъектах, определяли составы законодательных собраний в 11 регионах, а также формировали новые городские советы в 25 муниципальных образованиях. Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, избирательные кампании прошли преимущественно в спокойной атмосфере. На восьми избирательных участках, находящихся в пяти регионах, 149 бюллетеней были признаны недействительными. Помимо этого, в 24 субъектах федерации впервые была реализована возможность дистанционного электронного голосования на федеральной платформе. На встрече главы ЦИК и Путина, которая состоялась 26 сентября, российский лидер похвалил Памфилову за организацию выборов.
