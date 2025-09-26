Сотрудника «Матч ТВ» арестовали за финансирование терроризма

Срочная новость
Сотрудника «Матч ТВ» арестовали по делу о финансировании терроризма из-за перевода денег организации «Артподготовка» (признана экстремистским и запрещена в России). Вчера Останкинский суд арестовал инженера «Матч ТВ» Сергея Пименова. Его обвинили в финансировании терроризма. Об этом сообщает агентство «Осторожно, новости».
