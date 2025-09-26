Путин поставил ключевые задачи перед Россией

Путин: главная задача России — укрепление суверенитета
Путин поставил задачи перед губернаторами
Путин поставил задачи перед губернаторами

Центральной задачей перед Россией является всестороннее укрепление суверенитета. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами объявил президент РФ Владимир Путин.

«Укрепление суверенитета России является ключевой задачей», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется в официальном telegram-канале Кремля.

Он добавил, что активная поддержка российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также ветеранов также остается одним из важнейших направлений работы. Президент выразил уверенность в том, что региональные власти будут неукоснительно продолжать эту работу.

