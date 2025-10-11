Задержанный глава Крымского района пытался сбежать со 100 млн рублей

Леся задержали при попытке бегства
Леся задержали при попытке бегства

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь попытался скрыться от правоохранителей с миллионами и золотом, замаскированным под железнодорожные костыли. Об этом сообщили telegram-каналы.

Глава Крымского района предпринял попытку побега на микроавтобусе, имея при себе 100 миллионов рублей наличными и 12 килограммов золота, пишет telegram-канал Kub Mash. Все золото Лесь переплавил и замаскировал под железнодорожные костыли-гвозди, которыми скрепляют рельсы и шпалы. Отмечается, что вместе с деньгами и золотом чиновник взял с собой семь запечатанных iPhone. Попытка бегства чиновника не увенчались успехом, отметили в канале.

Ранее, утром 11 октября, стало известно о задержании Сергея Леся. Предварительно, его подозревают в присвоении более сотни земельных участков общей стоимостью около двух миллиардов рублей, которые были оформлены на него и его родственников.

