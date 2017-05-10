Регионы подозревают Москву в хаосе: аресты губернаторов не поняты

02:00 10 мая 2017 0

Апрельские аресты губернаторов произвели на региональные элиты неизгладимое впечатление Фото: Илья Московец © URA.RU

Майские праздники изменили информационную картину страны и может даже открыли традиционный позитивный сезон, который длится все лето и включает в себя Единый день голосования. Но сможет ли он устранить страхи, которыми была переполнена внутренняя политика еще две недели назад. Сегодня фонд «Петербургская политика» представил свой ежемесячный доклад о социально-политической устойчивости субъектов РФ. Эксперты напомнили, что скрыто за встречами с ветеранами, за маршами и парадами.

Самыми заметными политическими событиями апреля в региональной политике стали арест и отставка главы Удмуртии Александра Соловьева, и арест экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который покинул свой пост за несколько дней до задержания. Эксперты Фонда «Петербургская политика» считают, что это нанесло серьезный удар по региональным элитам в целом. В отличие от предыдущих коррупционных дел против губернаторов, по мнению аналитиков, эти были восприняты как «показательные репрессии».

«Месседж демонстративно жесткого преследования экс-главы Удмуртии так и остался не протранслирован:

последующий арест Маркелова и вовсе увел Удмуртию из федеральной повестки, вследствие чего арест Соловьева не был подан ни как ответ на оппозиционную «антикоррупционную» повестку, ни как четкий сигнал тем или иным элитным группам», — говорится в докладе. Региональные элиты заговорили о непоследовательности и хаотичности в решениях об арестах, поясняют эксперты.

Слухи о том, что после майских праздников грядут новые отставки в губернаторском корпусе (говорили о Калужской, Омской, Псковской, Самарской областях, Приморском крае — у всех территории потеряли в апрельском рейтинге), так же говорят о неустойчивом положении глав регионов.

Эти события могут привести к тому, что федеральному центру будет все сложнее подбирать региональные управленческие кадры, пояснил «URA.RU» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов:

«Люди могут просто перестать соглашаться идти в губернаторы».

В апреле также не появилось понимания, насколько серьезно нужно мобилизовать административный ресурс для губернаторских кампаний этого года, и готов ли федеральный центр к конкурентным сценариям.

«Особенно часто такие вопросы звучат в отношении Свердловской области и Бурятии», — отмечают эксперты фонда.

Заявление Евгения Ройзмана о выдвижении на выборах губернатора вошло в список самых значительных событий Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область (6,1) в апреле сохранила свои позиции в группе регионов со средней социально-политической устойчивостью. Назначение Евгения Куйвашева на пост врио губернатора стало пятым событием месяца в региональной политике, в двадцатке оказалось предложение полпреда Игоря Холманских мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману не участвовать в выборах-2017.

Как пояснил «URA.RU» председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов, регион показал себя устойчивым, поскольку вышеназванные события, не аккумулируются в общий тренд.

«Назначение Куйвашева на пост врио губернатора, и ситуация вокруг желания Ройзмана выйти на выборы — разнонаправлены по своей сути

. Эти события нельзя оценить как негативные или позитивные с точки зрения социально-политической устойчивости региона, они не работают ни на повышательную, ни на понижательную тенденцию», — рассказал политолог агентству.

В апреле проявись региональные интриги, которые говорят о росте накала страстей в преддверии президентских выборов. В Москве (6,2) повесткообразующей стала тема реновации. «Стало очевидным, что тема сноса пятиэтажек вряд ли может использоваться как ключевая в борьбе за умонастроения москвичей накануне президентских выборов в силу продуцирования серьезнейшего внутригородского раскола», — считают эксперты фонда. Острая дискуссия вокруг «хрущевок» опустила рейтинг политической устойчивости столицы на 1 пункт относительно апреля.

Председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил «URA.RU», что о дестабилизации позиций местных властей пока говорить рано: «Апрель еще раз показал, что власть может оставаться самым талантливым автором протестной повестки дня.

Это риск, который пока не привел к потере управляемости — но показал границы возможностей стиля мэрии Москвы «Мы вам, дуракам, хорошо хотим сделать — только не путайтесь тут под ногами»».

Самый высокий показатель социально-политической устойчивости из регионов УрФО традиционно у Ямало-Ненецкого АО (8,3 балла). Субъект укрепился в апреле, поднявшись на один пункт в группе регионов с максимальной устойчивостью. Среди позитивных событий эксперты отметили намерение французского партнера «НОВАТЭКа» усилить присутствие в проектах на территории, а также 1-е место ЯНАО в рейтинге Минкульта по информационной активности культурной жизни.

В группе регионов с высокой социально-политической устойчивостью продолжают находиться ХМАО (7,6) и Тюменская область (7,8). При этом Ханты-Мансийск поднялся на пункт относительно марта. Этому помогли соглашения, которые заключили власти с банком «Открытие», а также с ПАО «Роснефть». Согласно последнему нефтяная компания увеличит финансовую поддержку муниципалитетов округа на 1,4 млрд рублей.

Тюмень (7,8), наоборот, потеряла одну десятую рейтинга. Сразу несколько негативных событий омрачили показатели региона.

Среди них скандал вокруг митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, которого обвиняют в педофилии,

административное наказание координатора забастовки местных дальнобойщиков, обвинение руководителей тобольского городского отдела угрозыска в «крышевании» интим-салонов.

Экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича объявили в апреле в розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская область (5,4) и Пермский край (4,9) сохранили свои позиции относительно марта. Самым слабым регионом Урала остается Челябинская область (4,8). В апреле она потеряла десятую балла. Здесь яркими событиями месяца названы объявление СКР в розыск экс-губернатора Михаила Юревича и открытие в столице региона предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Ситуацию также омрачил рост протестных настроений: в Челябинске прошли митинг против строительства горно-обогатительного комбината и пикет против строительства в Троицке завода ферросплавов. Дестабилизацию внесли и массовые увольнения на «Уфалейникель», и переход на 4-х дневную рабочую неделю миасского автозавода «Урал».

Отдельно эксперты фонда отмечают, что в апреле тема протестов дальнобойщиков ушла на второй план.

Противники системы «Платон» стали выпадать из актуальной повестки, так как не смогли придумать яркие протестные акции.

«При этом у региональных управленцев, как правило, нет понимания, являются ли действия, предпринятые по теме «Платона» Дмитрием Медведевым и Валентиной Матвиенко, готовностью к уступкам или же в большей степени ритуальными жестами», — говорится в докладе. Эксперты отмечают, что поскольку реальных антикризисных предложений из федерального центра не появилось, то это копит риски в регионах: «Особенно по мере того, как центральные власти начинают воспринимать эту тему как «саморассасывающуюся».