Российская молодежь поможет Кремлю победить в инфовойне с Западом

Власти отобрали новых кураторов политических проектов

13 августа 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Для ответа на новые вызовы России требуются интеллектуальные усилия молодежи Фото: пресс-служба форума «Дигория» статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль отобрал специалистов, которые помогут России победить в информационной войне с Украиной и странами Запада. Это произошло во время четвертого Форума молодых политологов и политтехнологов «Дигория» в Подмосковье 10—13 августа, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежью. Власть рассчитывает, что они готовы стать новыми кураторами политических проектов, рассказали URA.RU эксперты. Ежегодный форум «Дигория» объединяет молодых политологов и политтехнологов с разными специализациями, от разработчиков ценностных конструкций до специалистов по социально-политическим кампаниям. С участниками форума работают признанные специалисты политических профессий, чтобы отобрать лучших, притом, что конкурс на участие в «Дигории-2022» и без того составил шесть человек на место. Участники «Дигории» получат предложения о работе от администрации президента РФ, Росмолодежи и ЭИСИ Фото: пресс-служба форума «Дигория» У России есть целый ряд проблем с ведением инфовойны против Запада, поэтому перед участниками «Дигории» лежит обширный фронт работ, заявил один из кураторов форума политологов, глава холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Для того, чтобы выиграть информационное противостояние, нужен целостный нарратив, образ будущего и тех, кто его транслирует, а также каналы донесения информации. Целостного нарратива у нас не сложилось, на деле есть до 13 разных объяснений того, что происходит на Украине. С образами и информационными каналами тоже надо продолжать работать», — призвал он. Самые способные и активные участники форума получат предложения о работе над политическими проектами от администрации президента РФ, Росмолодежи и ЭИСИ, пообещала исполнительный директор института Анна Федулкина. «Проекты, которые вы придумали и разработали, мы презентуем администрации президента, что-то [из них] мы выберем и реализуем. С Росмолодежью мы тоже договорились, что подумаем, как часть ваших проектов встроить в те проекты, которые уже у Росмолодежи существуют. Может быть еще что-то совместное сделаем. Я думаю, что многих трудоустроят», — заявила Федулкина, обращаясь к молодым политологам во время церемонии закрытия «Дигории-2022». У России есть проблемы с ведением инфовойны против Запада, которые предстоит решить политологам, считает Евгений Минченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Призыв молодых политологов в госструктуры необходим, поскольку Россия вынуждена вести с Западом холодную войну, заявила один из кураторов форума, президент Российской Ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор Оксана Гаман-Голутвина. «Информационно-психологическое противостояние это и есть холодная война. Порой в СМИ можно встретить негативную коннотацию, когда речь идет о ведении такого типа войны. Нашей ментальности пока недостает изощренности в этом противостоянии, это недоработка психологов, социологов и политологов. Здесь работы непочатый край. В этом смысле у политологов есть постоянный фронт работы. Мы очень надеемся, в том числе, и на новое поколение», — подчеркнула профессор Гаман-Голутвина, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Призыв политологов необходим, поскольку Россия ведет с Западом холодную войну, заявила профессор Оксана Гаман-Голутвина Пресс-служба форума «Дигория» Власть ждет от молодых политологов и политтехнологов активного участия в разработке новой идеологии и работы над проектами, которые позитивно повлияют на восприятие России в мире, подтвердил в беседе URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Конечно, создать новую идеологию за три дня форума невозможно, но от участников форума ждут работы в этом направлении. За это время они формировали смыслы и интерпретации, это еще не идеология, но уже новая повестка, которая потом может кристализироваться в идеологию. Что касается участия в информационной борьбе, то я лично видел на „Дигории“ несколько проектов, которые могут повлиять не только на внутреннюю аудиторию страны, но и на восприятие России в мире, если они будут реализованы. По итогам форума произойдет рекрутинг новых экспертов и их проектов», — отметил Карягин. Работать с общественным мнением должны профессионально подготовленные люди, убежден Виктор Потуремский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Противостояние с Западом и события на Украине привели к заметным переменам в общественном сознании, и для работы с ним нужны специальные инструменты и компетенции, которыми владеют только специалисты, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Политические технологии, в том числе связанные с построением коммуникаций в обществе, это не какие-то манипулятивные практики в плохом смысле этого слова. Это серьезные исследовательские проекты с подтвержденными результатами. И здесь участники форума „Дигория“ развиваются в правильном направлении», — сказал Потуремский URA.RU. Обращаясь к участникам форума со сцены во время церемония закрытия «Дигории-2022», Минченко призвал их руководствоваться в своей работе принципом общественной пользы. «Даже когда у вас есть утилитарная, практическая, политическая цель, то очень важно, чтобы ваша работа приносила людям реальную пользу. Делайте то, полезно людям. Я считаю, что это один из императивов нашей работы», — заключил эксперт. Статья по теме Кремль подключил молодежь к разработке новой идеологии для России В рамках форума «Дигория» проводится Национальная премия молодых политологов РФ, призы вручаются по трем номинациям. Победителем в номинации «Политические технологии» стала Лилия Травина из Нижнего Новгорода за проект по технологии работы с избирателями. Кирилл Котов из Московской области забрал награду по номинации «Политические коммуникации» за создание и развитие сети Телеграм-каналов и чатов по региону. Лучшим в номинации «Политические исследования» стал Сергей Белов из Подмосковья с проектом трансформации технологий политики памяти в современной России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кремль отобрал специалистов, которые помогут России победить в информационной войне с Украиной и странами Запада. Это произошло во время четвертого Форума молодых политологов и политтехнологов «Дигория» в Подмосковье 10—13 августа, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежью. Власть рассчитывает, что они готовы стать новыми кураторами политических проектов, рассказали URA.RU эксперты. Ежегодный форум «Дигория» объединяет молодых политологов и политтехнологов с разными специализациями, от разработчиков ценностных конструкций до специалистов по социально-политическим кампаниям. С участниками форума работают признанные специалисты политических профессий, чтобы отобрать лучших, притом, что конкурс на участие в «Дигории-2022» и без того составил шесть человек на место. У России есть целый ряд проблем с ведением инфовойны против Запада, поэтому перед участниками «Дигории» лежит обширный фронт работ, заявил один из кураторов форума политологов, глава холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Для того, чтобы выиграть информационное противостояние, нужен целостный нарратив, образ будущего и тех, кто его транслирует, а также каналы донесения информации. Целостного нарратива у нас не сложилось, на деле есть до 13 разных объяснений того, что происходит на Украине. С образами и информационными каналами тоже надо продолжать работать», — призвал он. Самые способные и активные участники форума получат предложения о работе над политическими проектами от администрации президента РФ, Росмолодежи и ЭИСИ, пообещала исполнительный директор института Анна Федулкина. «Проекты, которые вы придумали и разработали, мы презентуем администрации президента, что-то [из них] мы выберем и реализуем. С Росмолодежью мы тоже договорились, что подумаем, как часть ваших проектов встроить в те проекты, которые уже у Росмолодежи существуют. Может быть еще что-то совместное сделаем. Я думаю, что многих трудоустроят», — заявила Федулкина, обращаясь к молодым политологам во время церемонии закрытия «Дигории-2022». Призыв молодых политологов в госструктуры необходим, поскольку Россия вынуждена вести с Западом холодную войну, заявила один из кураторов форума, президент Российской Ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор Оксана Гаман-Голутвина. «Информационно-психологическое противостояние это и есть холодная война. Порой в СМИ можно встретить негативную коннотацию, когда речь идет о ведении такого типа войны. Нашей ментальности пока недостает изощренности в этом противостоянии, это недоработка психологов, социологов и политологов. Здесь работы непочатый край. В этом смысле у политологов есть постоянный фронт работы. Мы очень надеемся, в том числе, и на новое поколение», — подчеркнула профессор Гаман-Голутвина, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Власть ждет от молодых политологов и политтехнологов активного участия в разработке новой идеологии и работы над проектами, которые позитивно повлияют на восприятие России в мире, подтвердил в беседе URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Конечно, создать новую идеологию за три дня форума невозможно, но от участников форума ждут работы в этом направлении. За это время они формировали смыслы и интерпретации, это еще не идеология, но уже новая повестка, которая потом может кристализироваться в идеологию. Что касается участия в информационной борьбе, то я лично видел на „Дигории“ несколько проектов, которые могут повлиять не только на внутреннюю аудиторию страны, но и на восприятие России в мире, если они будут реализованы. По итогам форума произойдет рекрутинг новых экспертов и их проектов», — отметил Карягин. Противостояние с Западом и события на Украине привели к заметным переменам в общественном сознании, и для работы с ним нужны специальные инструменты и компетенции, которыми владеют только специалисты, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Политические технологии, в том числе связанные с построением коммуникаций в обществе, это не какие-то манипулятивные практики в плохом смысле этого слова. Это серьезные исследовательские проекты с подтвержденными результатами. И здесь участники форума „Дигория“ развиваются в правильном направлении», — сказал Потуремский URA.RU. Обращаясь к участникам форума со сцены во время церемония закрытия «Дигории-2022», Минченко призвал их руководствоваться в своей работе принципом общественной пользы. «Даже когда у вас есть утилитарная, практическая, политическая цель, то очень важно, чтобы ваша работа приносила людям реальную пользу. Делайте то, полезно людям. Я считаю, что это один из императивов нашей работы», — заключил эксперт. В рамках форума «Дигория» проводится Национальная премия молодых политологов РФ, призы вручаются по трем номинациям. Победителем в номинации «Политические технологии» стала Лилия Травина из Нижнего Новгорода за проект по технологии работы с избирателями. Кирилл Котов из Московской области забрал награду по номинации «Политические коммуникации» за создание и развитие сети Телеграм-каналов и чатов по региону. Лучшим в номинации «Политические исследования» стал Сергей Белов из Подмосковья с проектом трансформации технологий политики памяти в современной России.