Мишустин выстраивает новую систему обхода санкций

Уйти от сырьевой экономики стране поможет молодежь

01 июня 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Мишустин считает самореализацию главной задачей для молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти через систему образования начали выстраивать новую молодежную политику. Это нужно для формирования квалифицированных молодых кадров, которые смогут перестроить экономику из полностью сырьевой в производящую и помогут обойти санкции. Так эксперты URA.RU комментируют предстоящий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Нижегородскую область, который состоится 1—2 июня. В ходе рабочей поездки глава правительства осмотрит выставку в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), примет участие в пленарном заседании, посетит автомобильный завод ГАЗ и пообщается с сотрудниками предприятия. Также Мишустин встретится с главой региона Глебом Никитиным, а затем поедет в образовательное учреждение в город Саров. Цифровая независимость С 31 мая по 2 июня 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет VIII ежегодная конференция ЦИПР. Одними из главных направлений деловой программы станут обсуждение цифровой независимости российской промышленности, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства, совершенствование и популяризация российского софта. Отдельный трек деловой программы будет посвящен цифровым решениям, влияющим на социальную экономику, культуру и текущие тренды. Молодежная политика и технологический суверенитет — основные приоритеты государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU 1 июня пройдет главное пленарное заседание, на котором будет присутствовать Мишустин. Оно будет посвящено результатам работы индустриальных центров компетенций, образованных по итогам ЦИПР прошлого года. В рамках пленарного заседания представители бизнеса и государства обсудят перспективы и вызовы в развитии российского программного обеспечения, а также пути достижения автономности российской промышленности. Подготовка кадров Второй день визита премьера будет посвящен образовательной сфере, он посетит Саров. В городе при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в прошлом году начал работу детский мобильный технопарк «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование». Его задача — вовлечение детей в научно-техническое творчество и подготовка современных инженерных кадров для стратегически важных отраслей промышленности, в том числе для ВНИИЭФ. Так же на его базе проводится «Школа молодежного профсоюзного лидера». Все мероприятия в городе проходят под эгидой госкорпорации «Росатом». Стоит напомнить, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин четко обозначил приоритеты молодежной политики на заседании Государственного совета, где обсуждались пути взаимодействия властей и подрастающего поколения. По его словам, молодые россияне должны получить возможность влиять на государственную политику, продвигать важные для себя решения и инициативы, а также находиться в прямом диалоге с властью. Уже в начале этого года он поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии нацбезопасности. Статья по теме Путин озвучил стратегию работы с теми, кто будет руководить РФ Новая молодежная политика Нижний Новгород традиционно славится своим научно-техническим потенциалом. Известны более 20 работающих там НИИ и конструкторских бюро, поэтому основной площадкой для мероприятия выбран именно этот регион, считает генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. По ее мнению, речь идет о формировании нового курса молодежной политики через образовательный процесс. «Если раньше мы довольствовались ролью страны, продающей свои ресурсы, то сегодня нам этого недостаточно. Тренд на подготовку кадров, способных существенным образом влиять на экономику и ее перевод в новое русло — не только добывающей, но еще и производящей страны — был взят несколько лет назад. Однако сегодня, в период санкций, когда нам стали недоступны многие товары, актуальность этого тренда возросла многократно. Мы должны в короткий срок импортозаместить товары из нескольких различных отраслей. И это будет нам под силу, если сделать упор как раз на подготовку кадров», — считает она. Государство выстраивает новый диалог с молодым поколением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аналогичного мнения придерживается ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Он считает, что власти уже «не рассказывают молодежи, как им надо развиваться», а приглашают к обсуждению вопросов, чтобы услышать их точку зрения и сделать этот процесс максимально открытым. «Сейчас осуществляется перезагрузка целого трека по молодежной политике и пересматриваются базовые подходы. В текущей ситуации внимание к этой истории будет высокое, потому что с точки зрения образования тут еще есть отдельная тематика по интеграции новых регионов в российскую систему. Государство выстраивает новый механизм взаимодействия с молодежью. В прошлом году были подписаны необходимые документы и даны соответствующие поручения. Власти перезапускают многие молодежные движения для выстраивания диалога, тем самым давая молодым людям реализовать свои таланты и высказать свои мысли. Выстраивается новый диалог», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти через систему образования начали выстраивать новую молодежную политику. Это нужно для формирования квалифицированных молодых кадров, которые смогут перестроить экономику из полностью сырьевой в производящую и помогут обойти санкции. Так эксперты URA.RU комментируют предстоящий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Нижегородскую область, который состоится 1—2 июня. В ходе рабочей поездки глава правительства осмотрит выставку в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), примет участие в пленарном заседании, посетит автомобильный завод ГАЗ и пообщается с сотрудниками предприятия. Также Мишустин встретится с главой региона Глебом Никитиным, а затем поедет в образовательное учреждение в город Саров. Цифровая независимость С 31 мая по 2 июня 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет VIII ежегодная конференция ЦИПР. Одними из главных направлений деловой программы станут обсуждение цифровой независимости российской промышленности, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства, совершенствование и популяризация российского софта. Отдельный трек деловой программы будет посвящен цифровым решениям, влияющим на социальную экономику, культуру и текущие тренды. 1 июня пройдет главное пленарное заседание, на котором будет присутствовать Мишустин. Оно будет посвящено результатам работы индустриальных центров компетенций, образованных по итогам ЦИПР прошлого года. В рамках пленарного заседания представители бизнеса и государства обсудят перспективы и вызовы в развитии российского программного обеспечения, а также пути достижения автономности российской промышленности. Подготовка кадров Второй день визита премьера будет посвящен образовательной сфере, он посетит Саров. В городе при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в прошлом году начал работу детский мобильный технопарк «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование». Его задача — вовлечение детей в научно-техническое творчество и подготовка современных инженерных кадров для стратегически важных отраслей промышленности, в том числе для ВНИИЭФ. Так же на его базе проводится «Школа молодежного профсоюзного лидера». Все мероприятия в городе проходят под эгидой госкорпорации «Росатом». Стоит напомнить, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин четко обозначил приоритеты молодежной политики на заседании Государственного совета, где обсуждались пути взаимодействия властей и подрастающего поколения. По его словам, Новая молодежная политика Нижний Новгород традиционно славится своим научно-техническим потенциалом. Известны более 20 работающих там НИИ и конструкторских бюро, поэтому основной площадкой для мероприятия выбран именно этот регион, считает генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. По ее мнению, речь идет о формировании нового курса молодежной политики через образовательный процесс. «Если раньше мы довольствовались ролью страны, продающей свои ресурсы, то сегодня нам этого недостаточно. Аналогичного мнения придерживается ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Он считает, что власти уже «не рассказывают молодежи, как им надо развиваться», а приглашают к обсуждению вопросов, чтобы услышать их точку зрения и сделать этот процесс максимально открытым. «Сейчас осуществляется перезагрузка целого трека по молодежной политике и пересматриваются базовые подходы. В текущей ситуации внимание к этой истории будет высокое, потому что с точки зрения образования тут еще есть отдельная тематика по интеграции новых регионов в российскую систему.