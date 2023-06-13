Жители Донбасса получат новые гарантии

Власти учли ошибки при присоединении Крыма

13 июня 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Правительство не перестанет оказывать всю необходимую поддержку ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожкой областям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ создают в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях новые институты поддержки бизнеса, которые обеспечат рабочие места и помогут восстановить экономику. Правительству важно стать «гарантом» безопасности и благополучия в новых регионах, жители которых проголосовали за вхождение в состав РФ, говорят эксперты, комментируя итоги заседания кабинета министром во главе с Михаилом Мишустиным 13 июня. По их словам, власти учли все ошибки, которые были после воссоединения Крыма с Россией. Донбасс, Запорожская и Херсонская области получат финансирование на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых граждан. По условиям новой программы, которая была рассмотрена на заседании, бизнесмены в регионах смогут получить средства на развитие по ставке до 10% годовых сроком до трех лет. Максимальный размер займа — 50 млн рублей. Кредиты будут выдаваться под поручительство «Корпорации МСП». Несмотря на все санкционные ограничения правительство не откажется от мер поддержки новых регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первой половине июня Минэкономразвития отобрет кредитные организации для участия в программе, и уже во второй половине июня предприниматели смогут обратиться за получением льготного займа. Общий объем финансирования по программе в 2023—2025 годах составит до 10 млрд рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году субсидии будут предоставлены только ДНР и ЛНР, а Запорожская и Херсонская области получат деньги только со следующего года. «Средства пойдут на открытие центров „Мой бизнес“. В них самозанятые граждане и представители бизнеса по принципу одного окна смогут получать все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности», — отметил Михаил Мишустин в ходе заседания. Также в этих регионах будут открыты государственные финансовые организации и фонды поручительства, которые предоставят дополнительное кредитование предпринимателям, отметил председатель правительства. По его словам, всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате — на портале «МСП.РФ». «Рассчитываем, что принятое решение обеспечит системную интеграцию новых субъектов в единое социально-экономическое пространство России, о чем говорил президент Владимир Путин, и, конечно, поможет людям, заинтересованным в развитии своего дела», — добавил премьер. Премьер держит на личном контроле развитие новых территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин, предлагая новые меры поддержки, не только пытается сделать из правительства «гарант» помощи, но и старается имиджево поддерживать власти России в новых регионах, считает политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Премьеру важно продемонстрировать, что правительство не просто заинтересовано «на словах» в развитии новых территорий, но готово создавать целые институты, которые позволят людям на местах развивать свой регион и при этом зарабатывать. Правительству хочется показать себя опорой и стать тем самым «гарантом» в любых ситуациях. Мишустин отстаивает и имиджевую историю, ведь люди проголосовали за вхождение в состав РФ. Если люди оказали тебе доверие, то нужно создавать самые выгодные условия для бизнеса», — считает политолог. Сложные международные отношения не мешают правительству формировать новый экономический контур страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государство своими действиями посылает сигнал другим странам, что санкции не оказывают воздействия на дельнейшее развитие России и поддержку новых территорий, считает главный научный сотрудник Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Рафаэль Фаттахов. «Власти учли все ошибки и трудности, которые были после воссоединения Крыма с Россией. Там была проблема развития малого и среднего предпринимательства, а тем самым и всей экономики. Естественно, представители бизнеса „со стороны“ не слишком заинтересованы в новых территориях, но действия правительства в первую очередь направлены на поддержку местного населения, потому что людям нужно где-то работать», — считает экономист. Крупным предприятиям на новых территориях пока трудно работать в полную силу, они медленнее раскачиваются, в отличие от малого бизнеса, пояснил первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков. «Развитие малого бизнеса быстро даст возможность людям зарабатывать на жизнь, поможет легче восстановить экономику регионов», — подытожил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ создают в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях новые институты поддержки бизнеса, которые обеспечат рабочие места и помогут восстановить экономику. Правительству важно стать «гарантом» безопасности и благополучия в новых регионах, жители которых проголосовали за вхождение в состав РФ, говорят эксперты, комментируя итоги заседания кабинета министром во главе с Михаилом Мишустиным 13 июня. По их словам, власти учли все ошибки, которые были после воссоединения Крыма с Россией. Донбасс, Запорожская и Херсонская области получат финансирование на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых граждан. По условиям новой программы, которая была рассмотрена на заседании, бизнесмены в регионах смогут получить средства на развитие по ставке до 10% годовых сроком до трех лет. Максимальный размер займа — 50 млн рублей. Кредиты будут выдаваться под поручительство «Корпорации МСП». В первой половине июня Минэкономразвития отобрет кредитные организации для участия в программе, и уже во второй половине июня предприниматели смогут обратиться за получением льготного займа. Общий объем финансирования по программе в 2023—2025 годах составит до 10 млрд рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году субсидии будут предоставлены только ДНР и ЛНР, а Запорожская и Херсонская области получат деньги только со следующего года. Также в этих регионах будут открыты государственные финансовые организации и фонды поручительства, которые предоставят дополнительное кредитование предпринимателям, отметил председатель правительства. По его словам, всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате — на портале «МСП.РФ». Мишустин, предлагая новые меры поддержки, не только пытается сделать из правительства «гарант» помощи, но и старается имиджево поддерживать власти России в новых регионах, считает политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Премьеру важно продемонстрировать, что правительство не просто заинтересовано «на словах» в развитии новых территорий, но готово создавать целые институты, которые позволят людям на местах развивать свой регион и при этом зарабатывать. Государство своими действиями посылает сигнал другим странам, что санкции не оказывают воздействия на дельнейшее развитие России и поддержку новых территорий, считает главный научный сотрудник Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Рафаэль Фаттахов. «Власти учли все ошибки и трудности, которые были после воссоединения Крыма с Россией. Там была проблема развития малого и среднего предпринимательства, а тем самым и всей экономики. Естественно, представители бизнеса „со стороны“ не слишком заинтересованы в новых территориях, но действия правительства в первую очередь направлены на поддержку местного населения, потому что людям нужно где-то работать», — считает экономист. Крупным предприятиям на новых территориях пока трудно работать в полную силу, они медленнее раскачиваются, в отличие от малого бизнеса, пояснил первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков. «Развитие малого бизнеса быстро даст возможность людям зарабатывать на жизнь, поможет легче восстановить экономику регионов», — подытожил парламентарий.