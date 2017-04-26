{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:08  26 апреля 2017 10

Правительство не отказывается от идеи повышения налогов

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, силуанов антон
Силуанов заговорил о мере примерно полтора месяца назадФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России продолжает обсуждать повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 22%.

Решение не отказываться от налогового маневра приняли на совещании у премьера Дмитрия Медведева в середине апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

О необходимости повысить ставку НДС до 22% и одновременно понизить страховые взносы в ходе выступления в рамках «Недели российского бизнеса» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По мнению руководителя ведомства, такие «нейтральные» меры помогут сократить теневой сектор российской экономики.

«Если мы собираемся увеличивать косвенное налогообложение на 4 процентных пункта, это повлияет на инфляцию, — признал при этом Силуанов. — Если оценивать, мы можем получить чуть больше 2% разово».

Сейчас налог на добавленную стоимость составляет 18 процентов, а общая сумма страховых отчислений, направляемых в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, — 30 процентов.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров