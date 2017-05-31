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31 мая 2017
17:38  31 мая 2017 0

В Кремле назвали неуместным поиск виновных в гибели людей от урагана

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков предложил дождаться профессиональных заключенийФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ураган унес жизни людей в Москве
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не давать эмоциональных оценок действям ведомств во время сильного урагана в Москве 29 мая. По его словам, подобные рассуждения о вине той или иной структуры в гибели людей неуместны.

«Вы знаете, что есть определенная степень предсказуемости и прогнозируемости природных явлений, опасных явлений, но до какой степени, мы с вами не можем судить. И любые любительские эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны. Поэтому давайте дождемся, если таковые будут, каких-то профессиональных заключений на счет предсказуемости таких явлений», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что жители Москвы не получили предупреждения об урагане по SMS из-за того, что МЧС России вовремя не сообщило об этом мобильным операторам. В результате оповещения дошли только тогда, когда аномальное явление уже прекращалось. Дмитрий Песков также не дал однозначную оценку работе спасателей. «Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать, и так далее, и тому подобное», — пояснил он, добавив, что не может квалифицированно ответить на этот вопрос.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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