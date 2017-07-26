Фото полуголой Бузовой рассорило фанатов

13:47 26 июля 2017 3

Набирающая обороты звезда любит откровенные снимки Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

В Сети обсуждают откровенное фото ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Девушка использовала яркое фото для продвижения линейки своей одежды в соцсетях. Запись появилась у телезвезды в Instagram. На фотографии девушка одета в короткие шорты, высокие ботфорты и джинсовку. Мнения комментаторов разделились.

Начинающая певица Бузова не только по-прежнему остается ведущей «Дома-2!», но и развивает собственный бренд одежды. «Любите ли вы джинсу, как люблю её я???????????????? На мне шорты и укороченная джинсовка от @olgabuzova_design???? И красивая фоточка от моей @bulavina????», — подписала публикацию Бузова.

Подписчики отреагировали неоднозначно. Половина выразила резко негативное мнение: «Ужас» (victoriaantipova07), «Если честно дешево смотрится джинса… Особенно когда много» (bambini_07).

Другие в восторге: «фото агонь!????» (elvirasunshine_smm), «Красивая люблю вас» (anastasiial3102).

Есть и третья категория комментаторов: «К нам за жакетами из твида????????????» (atelier_de_tatitk).

Несмотря на гнев некоторых пользователей сети, публикация Бузовой на данный момент набрала 189 тысяч «лайков» и более четырех тысяч комментариев.