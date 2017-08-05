Центробанк: инфляция в России приближается к нулю

Центробанк России сообщил, что инфляция в России в августе будет близка к нулю.
Инфляция в России в августе будет близка к нулю, в отдельные недели может наблюдаться дефляция.
Причина остановки роста цен- в волатильности стоимости овощей и фруктов, сообщили ТАСС в пресс- службе регулятора.
При этом в Банке России подчеркнули, что годовые темпы роста цен на большинство товаров и услуг в июле снижались. Таким образом, замедление инфляции- системное, оно не связано только с отдельными волатильными компонентами, — поясняют Nation News.