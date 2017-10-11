Красноярская полиция всю ночь искала спрятавшегося под кроватью школьника

23:05 11 октября 2017 0

Ребенок боялся вылезти из-под кровати, пока силовики искали его по всему городу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники полиции и волонтеры Красноярска провели ночь на 11 октября в поисках девятилетнего школьника, который пропал по пути домой.

После школы 10 октября ребенок должен был на автобусе приехать домой, но, как позже рассказали его родители, в квартире он не появился. Волонтеры и правоохранители начали поиск малыша во дворах и подъездах, однако найти школьника среди ночи так и не смогли.

Под утро полиция сообщила, что ребенок найден живым. Как рассказали телеканалу 360 участники поисков, родители нашли сына дома. Все это время он прятался под кроватью и боялся показаться.