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11 октября 2017
Главные новости Москвы
23:05  11 октября 2017 0

Красноярская полиция всю ночь искала спрятавшегося под кроватью школьника

Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, мигалка, полиция, 18 школа, бомба в школе
Ребенок боялся вылезти из-под кровати, пока силовики искали его по всему городуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники полиции и волонтеры Красноярска провели ночь на 11 октября в поисках девятилетнего школьника, который пропал по пути домой.

После школы 10 октября ребенок должен был на автобусе приехать домой, но, как позже рассказали его родители, в квартире он не появился. Волонтеры и правоохранители начали поиск малыша во дворах и подъездах, однако найти школьника среди ночи так и не смогли.

Под утро полиция сообщила, что ребенок найден живым. Как рассказали телеканалу 360 участники поисков, родители нашли сына дома. Все это время он прятался под кроватью и боялся показаться.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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