ЕС выделит Украине дополнительные 100 миллионов евро на зимнюю поддержку

Европейский Союз выделит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 100 миллионов евро для поддержки во время зимнего периода. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

«Европейский Союз уже мобилизовал 800 миллионов евро на поддержку Украины этой зимой. Мы работаем над выделением дополнительных 100 миллионов», — заявила Кая Каллас.

Каллас объяснила, что эти средства предназначены для закупки оборудования и усиления защиты в условиях холодного времени года. По данным ЕС, новая сумма будет использована для приобретения генераторов, оборудования для укрытий и покупки специального защитного снаряжения для военнослужащих.

Кая Каллас сообщила, что в понедельник прибыла в Киев. Здесь она провела переговоры, направленные на обсуждение предоставления Украине военной и финансовой поддержки, а также укрепления энергетической безопасности государства.

