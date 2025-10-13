В Москве вынесли приговор бизнесмену, разоблачившему двух замминистра энергетики

Мещанский райсуд Москвы приговорил бизнесмена Роберта Шагиняна к семи годам условного заключения за хищение 673 млн рублей при ликвидации шахт, с учетом его помощи в разоблачении двух бывших замминистра энергетики. Столь мягкий приговор стал возможен благодаря признанию вины, досудебному соглашению и возмещению ущерба Минэнерго в полном объеме. Об этом сообщается в материалах суда.
«К семи годам условного заключения приговорил Мещанский райсуд Москвы бизнесмена Роберта Шагиняна, обвиняемого в хищении 673 млн рублей при ликвидации шахт и приведении в порядок окружающей их среды. Столь мягкий приговор был вынесен с учетом признания фигурантом вины и помощи следствию в разоблачении сразу двух бывших замминистра, что позволило рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Ущерб, причиненный Минэнерго, осужденный возместит в полном объеме», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы.
На оглашение приговора 13 октября подсудимый прибыл без вещей, поскольку прокурор запросил условный срок из-за полного признания вины и показаний о махинациях сообщников в рамках досудебного соглашения с Генпрокуратурой. Прокурор просил признать виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), запросив семь лет условно путем частичного сложения.
Адвокат Арамаис Казарян просил снисхождения, учитывая заслуги в угледобыче, награды, семью с несовершеннолетними детьми и помощь в раскрытии преступлений, включая разоблачение экс-замминистров Анатолия Яновского и Сергея Мочальникова, а также Андрея Моисеенкова, Натальи Коневой и Асельдира Раджабова. Организатором ОПС считается Яновский, а суть аферы — в частичном исполнении контрактов по консервации шахт с фальсификацией документов и откатами чиновникам. Изначально инкриминировали хищение более 500 млн рублей, но иск Минэнерго составил 673 млн, которые взысканы полностью. Суд назначил семь лет условно с испытательным сроком пять лет, осужденный не будет обжаловать.
Ранее по этому делу уже были вынесены приговоры другим фигурантам: бывший гендиректор ФГБУ «ГУРШ» Андрей Моисеенков получил семь лет колонии строгого режима, а экс-замглавы Минэнерго Сергей Мочальников — полтора года колонии-поселения после переквалификации обвинения. Следствие считает, что участники группы похищали бюджетные средства, выделенные на ликвидацию шахт, предоставляя в министерство фиктивные документы о выполненных работах.
