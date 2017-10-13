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13 октября 2017
12 октября 2017
07:43  13 октября 2017 0

«Увидел и расстроился». Дизайнер рублей разочарован новыми банкнотами

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , деньги, сто рублей, деньги в кармане, социальное пособие, материальная выплата, пятьсот рублей
Новые банкноты по стилю заметно отличаются от купюр, которые есть в оборотеФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев расстроился, увидев дизайн новых банкнот номиналом в 200 и две тысячи рублей. Накануне купюры презентовала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Как сообщил Ковердяев, новые банкноты напоминают валюту иностранных государств и не похожи на другие рублевые купюры, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран», — заявил он.

Художник полагает, что дизайнер новых банкнот не работал с автором действующих купюр Игорем Крылковым, который был главным художником Гознака с 1989 по 2002 годы.

При этом Ковердяеву понравился выбор символов, изображенных на новых купюрах, уточняет информагентство Nation News.

Ранее Набиуллина сообщила, что массовый ввод новых купюр начнется в декабре.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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