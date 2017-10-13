Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев расстроился, увидев дизайн новых банкнот номиналом в 200 и две тысячи рублей. Накануне купюры презентовала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Как сообщил Ковердяев, новые банкноты напоминают валюту иностранных государств и не похожи на другие рублевые купюры, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран», — заявил он.
Художник полагает, что дизайнер новых банкнот не работал с автором действующих купюр Игорем Крылковым, который был главным художником Гознака с 1989 по 2002 годы.
При этом Ковердяеву понравился выбор символов, изображенных на новых купюрах, уточняет информагентство Nation News.
Ранее Набиуллина сообщила, что массовый ввод новых купюр начнется в декабре.