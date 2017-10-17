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17 октября 2017
16 октября 2017
07:47  17 октября 2017 0

В России стартовала подготовка к выборам президента

Гимназия 9. Выборы губернатора СО. Екатеринбург, голосование, выборы 2017, избирательный участок
Правительство начало подготовку к выборам президента РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В рамках подготовки к выборам президента России в марте 2018 года российское правительство разработало план мер и мероприятий для органов государственной и региональной власти, который уже появился в открытом доступе.

Речь идет о 37 пунктах для ведомств, которые так или иначе задействованы в подготовке к избирательной кампании. Например, Минфину поручено в установленные сроки направить в Центризбирком деньги на проведение выборов; Центробанку и Сбербанку — обеспечить открытие счетов избирательным комиссиям для «операций со средствами федерального бюджета», а после — и самим кандидатам, отмечает «Коммерсант».

Силовикам — МВД и Росгвардии — предлагается готовиться к охране общественного порядка, Минюсту — контролировать подготовку к голосованию в СИЗО, налоговикам — помогать ЦИКу проверять достоверность сведений о доходах кандидатов и т. д.

Выборы президента России, напомним, пройдут в марте 2018 года. Глава государства Владимир Путин до сих пор не анонсировал свое участие в избирательной кампании.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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