В России стартовала подготовка к выборам президента

07:47 17 октября 2017 0

Правительство начало подготовку к выборам президента России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рамках подготовки к выборам президента России в марте 2018 года российское правительство разработало план мер и мероприятий для органов государственной и региональной власти, который уже появился в открытом доступе.

Речь идет о 37 пунктах для ведомств, которые так или иначе задействованы в подготовке к избирательной кампании. Например, Минфину поручено в установленные сроки направить в Центризбирком деньги на проведение выборов; Центробанку и Сбербанку — обеспечить открытие счетов избирательным комиссиям для «операций со средствами федерального бюджета», а после — и самим кандидатам, отмечает «Коммерсант».

Силовикам — МВД и Росгвардии — предлагается готовиться к охране общественного порядка, Минюсту — контролировать подготовку к голосованию в СИЗО, налоговикам — помогать ЦИКу проверять достоверность сведений о доходах кандидатов и т. д.

Выборы президента России, напомним, пройдут в марте 2018 года. Глава государства Владимир Путин до сих пор не анонсировал свое участие в избирательной кампании.