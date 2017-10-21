Саакашвили рассказал, как спасти Украину за 70 дней

22:22 21 октября 2017 1

Саакашвили говорит людям, что знает, как спасти страну Фото: Wikipedia.org/Mstyslav Chernov

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил «план спасения Украины за 70 дней.

Политик и его соратники включили проектор на площади Конституции и прямо на здании Верховной рады показали собравшимся план реформ. В их числе закон об импичменте, закон об олигархах, новый закон о выборах депутатов, отмена областных администраций, налоговая, таможенная и медицинская реформы. Также Саакашвили предлагает принять закон «о праве граждан на вооруженную защиту».

Десятки собравшихся овациями поддерживают выступление политика, передают РИА «Новости».