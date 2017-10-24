Табакова и Меньшикова оправдали за огромные зарплаты

Режиссер МХТ имени Чехова Константина Богомолов объяснил, почему худруки ряда российских театров платят себе высокие зарплаты за актерскую работу.
Богомолов отметил, что художественным руководителям с актерским именем часто приходится самостоятельно выходить на сцену, чтобы привлечь зрителей в театр. По мнению режиссера, такая работа должна оплачиваться дополнительно.
«Вполне естественно и нормально, что эти люди заключают с театрами дополнительные контракты», — цитирует Богомолова «Дни.ру».
Ранее организация Transparency International распространила информацию, по которой 14 известных худруков получали господряды от собственных театров. В список попали такие известные деятели культуры, как Олег Табаков и Олег Меньшиков, получающие по 600 тысяч рублей в месяц за актерскую работу.