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25 октября 2017
22:43  25 октября 2017 5

Поклонской вручили тысячу роз и спели гимн за «победу» над «Матильдой». ВИДЕО

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Наталью Поклонскую поздравили с победой над «Матильдой»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Фанаты депутата Госдумы Натальи Поклонской, сторонники нескольких православных движений, прорвались в Госдуму, чтобы вручить парламентарию огромные букеты белых роз. Таким образом они решили поздравить Наталью Поклонскую с «победой» над фильмом Алексея Учителя «Матильда».

Активисты спели для Поклонской гимн, пожелав ей долгих лет жизни, а затем подарили ей 10 букетов белых роз. При этом в каждом букете было по 101 цветку, сообщает телеканал «Звезда».

Поклонская уже решила, что будет делать с огромными букетами. Депутат отвезет их в храм Пресвятой Богородицы. Депутат также пообещала, что вскоре выступит с официальным заявлением по фильму «Матильда».

Ранее режиссер Алексей Учитель отказался благодарить Поклонскую за популярность «Матильды». Как писала «Национальная служба новостей», режиссер считает, что действия депутата Натальи Поклонской нанесли ущерб не только фильму, но и стране. «Почти все иностранные актеры, снимавшиеся в „Матильде“, отказались приехать на премьеру из-за боязни за свои жизни или из-за возможных последствий. Информация, которая поступала об агрессивных действиях, наносит ущерб не только премьерным показам, но и тому, как нас воспринимают в мире», — уверен Алексей Учитель.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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