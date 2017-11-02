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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:32  02 ноября 2017 1

Россиянам покажут человека будущего на выставке в Москве. ВИДЕО

Вход на мероприятие будет свободнымФото: скан видео официальной презентации

В столичном «Манеже» с 5 по 22 ноября посетителям представят экспозицию исторического парка «Россия — моя история» под названием «Россия, устремленная в будущее».

Гости познакомятся с научными прогнозами на два ближайших десятилетия, подготовленными ведущими футурологами и аналитическими агентствами. Здесь же презентуют проекты будущего, за разработку которых отвечают профильные министерства и крупные компании. Разработкам в области освоения космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии и градостроительства посвящены 15 тематических залов. Посетители смогут совершить интерактивные путешествия, приняв участие в создании образа человека будущего.

Кроме этого, на выставке будет работать студия «360 разговоров о будущем», где авторы инновационных стартапов, изобретатели и специалисты крупнейших отечественных компаний поделятся своим видением будущего России. Организаторы мероприятия утверждают, что посетители выставки получат ответы на ряд актуальных вопросов современности. Например: «с нами или против нас искусственный разум», «как остаться человеком в мире машин и технологий» и «заменят ли роботы людей»?

Лев Истомин
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