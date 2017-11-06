11:37 06 ноября 2017 0

Одного из хулиганов задержали на месте Фото: Анна Майорова © URA.RU

На востоке Москвы группа людей проникла в офис «Единой России» и подожгла его. На месте задержали молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Противоправное действие имело место ночью 6 ноября, в выходные, посвященные Дню народного единства.

«Горит отделение „Единой России“. Пожарные внутри, поливают помещение», — сообщает автор видео, гражданский журналист Евгений. Leika отмечает, что пожарные оперативно прибыли на место и смогли быстро потушить огонь. Переводя камеру от дома, очевидец констатирует, что сотрудники экстренных служб «поймали какого-то поджигателя».

Руки мужчины были изрезаны, видимо, битым стеклом. После того как медики оказали ему первую помощь, сотрудники полиции забрали поджигателя в отделение.

Паблик Mash отмечает, что виновник не думал скрываться, а все время что-то бормотал. Издание сообщает, что среди его пьяных слов была отчетливо слышна фраза: «За Роисю греть».