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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:37  06 ноября 2017 0

«За Роисю греть». В Москве подожгли офис «Единой России»

Встреча партийного актива
Одного из хулиганов задержали на местеФото: Анна Майорова © URA.RU

На востоке Москвы группа людей проникла в офис «Единой России» и подожгла его. На месте задержали молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Противоправное действие имело место ночью 6 ноября, в выходные, посвященные Дню народного единства.

«Горит отделение „Единой России“. Пожарные внутри, поливают помещение», — сообщает автор видео, гражданский журналист Евгений. Leika отмечает, что пожарные оперативно прибыли на место и смогли быстро потушить огонь. Переводя камеру от дома, очевидец констатирует, что сотрудники экстренных служб «поймали какого-то поджигателя».

Руки мужчины были изрезаны, видимо, битым стеклом. После того как медики оказали ему первую помощь, сотрудники полиции забрали поджигателя в отделение.

Паблик Mash отмечает, что виновник не думал скрываться, а все время что-то бормотал. Издание сообщает, что среди его пьяных слов была отчетливо слышна фраза: «За Роисю греть».

Семен Гринберг
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