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06 ноября 2017
05 ноября 2017
13:15  06 ноября 2017 0

Путин передает губернаторов под охрану Росгвардии

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, росгвардия, офицеры росгвардии
Президент представил на рассмотрение в Госдуму новый законопроектФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Росгвардии получат новые полномочия — согласно законопроекту, который внес в Госдуму Владимир Путин, они будут обеспечивать безопасность руководителей российский регионов. Решать, нуждается ли тот или иной губернатор в охране, будет сам президент.

В законопроекте оговариваются поправки в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». С текстом документа можно ознакомиться в базе данных Госдумы.

Как передает «Интерфакс», порядок обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов РФ утверждает глава государства. Охрана губернаторов и других руководителей органов исполнительной власти будет осуществляться исключительно на договорной основе.

Правительство России уже одобрило предложенный Путиным законопроект, отмечает «Экономика сегодня».

Закон должен вступить в силу через 180 дней после опубликования.

Виктор Жуков
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