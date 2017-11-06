Путин передает губернаторов под охрану Росгвардии

13:15 06 ноября 2017 0

Президент представил на рассмотрение в Госдуму новый законопроект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Росгвардии получат новые полномочия — согласно законопроекту, который внес в Госдуму Владимир Путин, они будут обеспечивать безопасность руководителей российский регионов. Решать, нуждается ли тот или иной губернатор в охране, будет сам президент.

В законопроекте оговариваются поправки в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». С текстом документа можно ознакомиться в базе данных Госдумы.

Как передает «Интерфакс», порядок обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов РФ утверждает глава государства. Охрана губернаторов и других руководителей органов исполнительной власти будет осуществляться исключительно на договорной основе.

Правительство России уже одобрило предложенный Путиным законопроект, отмечает «Экономика сегодня».

Закон должен вступить в силу через 180 дней после опубликования.