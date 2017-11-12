Совфед ответил на заявление Киева о «перекраске» войск РФ в миротворцев

В Совфеде раскритиковали заявление Киева о планах России «перекрасить» свою армию под миротворцев. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич беседе с RT.
Клинцевич назвал слова Александра Турчинова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), о том, что Россия якобы стягивает к границам Украины войска с целью замаскировать их под миротворческие силы, перебором.
«У меня создаётся впечатление, что человек вообще не дорожит своим авторитетом, поскольку на таком должностном уровне так высказывается, эпатируя мировое сообщество. Это уже явный перебор», — сказал он в интервью RT. -«Но все не то что привыкли, а уже устали от подобного», — добавил Клинцевич.
При этом, по его мнению, Киев хочет исключить Россию из состава миссии ООН.
Ранее Турчинов заявил, что Россия стягивает к украинской границе войска, которые она планирует «перекрасить» под миротворцев ООН. Он отметил, что эти попытки будут напрасными.