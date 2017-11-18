ВКС России нанесли новый удар по террористам в Сирии

В субботу, 18 ноября, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в очередной раз нанесли удар по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в районе сирийского города Аль-Букемаль.
Целью, как пишет РИА «Новости», стали скопления боевиков, техника и вооружения террористов. Над территорией Сирии бомбардировщиков прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. После выполнения задания все самолеты вернулись на аэродромы.
Это стало третьим ударом по позициям террористов в районе Аль-Букемаля за последние несколько дней. 9 ноября сирийская армия заявила, что взяла под контроль этот город, который считался последним оплотом «Исламского государства», а стране, однако некоторые группы боевиков продолжают сопротивление.