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19 ноября 2017
18 ноября 2017
23:59  18 ноября 2017 0

ВКС России нанесли новый удар по террористам в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Бомбардировщиков прикрывали истребители с авиабазы ХмеймимФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В субботу, 18 ноября, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в очередной раз нанесли удар по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в районе сирийского города Аль-Букемаль.

Целью, как пишет РИА «Новости», стали скопления боевиков, техника и вооружения террористов. Над территорией Сирии бомбардировщиков прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. После выполнения задания все самолеты вернулись на аэродромы.

Это стало третьим ударом по позициям террористов в районе Аль-Букемаля за последние несколько дней. 9 ноября сирийская армия заявила, что взяла под контроль этот город, который считался последним оплотом «Исламского государства», а стране, однако некоторые группы боевиков продолжают сопротивление.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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