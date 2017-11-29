10:41 29 ноября 2017 0

Пока что Трамп делает противоречивые заявления Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вашингтон продолжит оказывать давление на президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада. Если войска будут полностью выведены с территории САР, Штаты уступят эти территории сирийцам. В этом случае Асаду гарантировано политическое выживание. Чтобы не допустить этого, США собирается оставить войска в Сирии.

«Необходимо быстрее подготовить и провести Конгресс национального диалога Сирии. До этого мероприятия действующие сирийские власти, если они хотят остаться в стране в качестве легитимного правительства, должны вынести на всенародное обсуждение проект новой Конституции Сирии», говорит политолог Максим Жаров в комментарии «Федеральному агентству новостей».

Политтехнолог Наталия Елисеева подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке для США зашла в тупик. Дамаск контролирует почти всю территорию, Россия фактически одержала победу в борьбе с ИГИЛ (запрещенной на территории РФ), Башар Асад остался у власти.

«Все перечисленное означает геополитический проигрыш США. Безусловно, Запад не может позволить себе признать поражение, но и выбрать определенный вектор дальнейшего развития американцы тоже пока не могут. Не стоит забывать про сохраняющуюся разрозненность в Администрации Трампа», — комментирует Елисеева.

Армия США не покинет Сирию добровольно, что означает отказ признания поражения. Вероятно, США продолжит «заниматься дестабилизацией ситуации в регионе вплоть до очередных попыток смены режима Башара Асада», считает политолог. Однако остается непонятным, что будут делать Штаты, если почти вся территория контролируется Дамаском.