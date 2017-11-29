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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:41  29 ноября 2017 0

США не готовы смириться с поражением в Сирии

США, комета,метеор,сирия, американский флаг, флаг сша, военная одежда, эмблема сша
Пока что Трамп делает противоречивые заявленияФото: depositphotos.com © URA.RU

Вашингтон продолжит оказывать давление на президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада. Если войска будут полностью выведены с территории САР, Штаты уступят эти территории сирийцам. В этом случае Асаду гарантировано политическое выживание. Чтобы не допустить этого, США собирается оставить войска в Сирии.

«Необходимо быстрее подготовить и провести Конгресс национального диалога Сирии. До этого мероприятия действующие сирийские власти, если они хотят остаться в стране в качестве легитимного правительства, должны вынести на всенародное обсуждение проект новой Конституции Сирии», говорит политолог Максим Жаров в комментарии «Федеральному агентству новостей».

Политтехнолог Наталия Елисеева подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке для США зашла в тупик. Дамаск контролирует почти всю территорию, Россия фактически одержала победу в борьбе с ИГИЛ (запрещенной на территории РФ), Башар Асад остался у власти.

«Все перечисленное означает геополитический проигрыш США. Безусловно, Запад не может позволить себе признать поражение, но и выбрать определенный вектор дальнейшего развития американцы тоже пока не могут. Не стоит забывать про сохраняющуюся разрозненность в Администрации Трампа», — комментирует Елисеева.

Армия США не покинет Сирию добровольно, что означает отказ признания поражения. Вероятно, США продолжит «заниматься дестабилизацией ситуации в регионе вплоть до очередных попыток смены режима Башара Асада», считает политолог. Однако остается непонятным, что будут делать Штаты, если почти вся территория контролируется Дамаском.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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