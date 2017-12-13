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13 декабря 2017
12 декабря 2017
06:57  13 декабря 2017 0

На сайте госуслуг появится возможность переписки

Возможность общения появится на портале уже в 2018 годуФото: официальный сайт Минкомсвязи РФ

На портале госуслуг появится мессенджер, способный наладить общение между гражданами и государственными ведомствами. Зная один из идентификаторов адресата, любой пользователь портала, будь то обычный гражданин России или представитель госоргана, сможет написать ему сообщение.

Отмечается, что данный обмен сообщениями будет признан юридически значимым. Эксперты считают, что новая функция будет востребована не только у рядовых пользователей портала, но и у госструктур. К примеру судебные органы таким образом смогут доказать факт отправки уведомления адресату. Переписку на сайте госуслуг также можно будет использовать в суде.

По данным Минкомсвязи, для отправки сообщения достаточно знать любой из идентификаторов пользователя. «Его можно будет отправить, зная ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты на госуслугах или использовав другой идентификатор гражданина», — цитируют «Известия» слова замглавы ведомства Алексея Козырева. Новая функция появится на портале уже в 2018 году.

Наталья Полетавкина
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