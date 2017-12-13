Министр строительства пообещал россиянам ипотеку под 6%

21:46 13 декабря 2017 0

По словам Михаила Меня, после выхода на новую ставку госсубсидирование ипотеки не потребуется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство строительства и ЖКХ России ожидает, что ипотечные ставки в стране снизятся до 6%. Глава ведомства Михаил Мень сообщил, что это может произойти после того, как закончится госпрограмма ипотечных займов под 6% для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребенка. Она рассчитана на срок до пяти лет.

«Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать», — цитирует министра строительства RT.

Ранее эксперты составили рейтинг стран с самой выгодной ипотекой. Самые низкие ставки по ипотечным кредитам оказались в Японии — всего 1,2% годовых. Это примерно в девять раз меньше, чем в России. В нашей стране они составляют в среднем 9-10%.