Малахов уснул в вагоне метро. ФОТО

13:02 16 декабря 2017 0

Телеведущий пожаловался на плотный график Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

В Сети обсуждают ироничную фотографию, которую разместил на своей странице в Instagram телеведущий Андрей Малахов. На снимке шоумен спит в вагоне московского метро.

«Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку… „Осторожно, двери закрываются! Просьба освободить вагоны. Поезд дальше не идёт…“ поезд может и не идёт, но мы идём только вперёд! Уже сегодня премьера нового шоу „Привет, Андрей!“ на канале», — подписал он снимок.

«Аккуратный, туфли снял…!!!» — восхищаются подписчики. «Андрей! Нельзя так много работать, поберегите себя!!!», «У вас персональный вагончик в метро!» — отметили фоловеры Малахова. Некоторые, впрочем, усомнились в подлинности снимка. «Не бывает так безлюдно на Выхино ни-ког-да! Посмотрите на моей страничке позавчерашний пост с Выхино — там вся правда. Вся эта ветка — сплошное недоразумение», — написала заведующая сектором представительства Республики Татарстан в РФ и за рубежом Наиля Акмаева.