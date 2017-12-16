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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:02  16 декабря 2017 0

Малахов уснул в вагоне метро. ФОТО

Андрей Малахов, малахов андрей
Телеведущий пожаловался на плотный графикФото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

В Сети обсуждают ироничную фотографию, которую разместил на своей странице в Instagram телеведущий Андрей Малахов. На снимке шоумен спит в вагоне московского метро.

«Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку… „Осторожно, двери закрываются! Просьба освободить вагоны. Поезд дальше не идёт…“ поезд может и не идёт, но мы идём только вперёд! Уже сегодня премьера нового шоу „Привет, Андрей!“ на канале», — подписал он снимок.

«Аккуратный, туфли снял…!!!» — восхищаются подписчики. «Андрей! Нельзя так много работать, поберегите себя!!!», «У вас персональный вагончик в метро!» — отметили фоловеры Малахова. Некоторые, впрочем, усомнились в подлинности снимка. «Не бывает так безлюдно на Выхино ни-ког-да! Посмотрите на моей страничке позавчерашний пост с Выхино — там вся правда. Вся эта ветка — сплошное недоразумение», — написала заведующая сектором представительства Республики Татарстан в РФ и за рубежом Наиля Акмаева.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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