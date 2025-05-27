Солдат ВСУ, участвовавший во вторжении в Курскую область, сдал своих сослуживцев

Десантник ВСУ сдал позиции своих сослуживцев, попав в плен к российским бойцам
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Солдат ВСУ сдал позиции своих сослуживцев, попав в плен к ВС РФ
Солдат ВСУ сдал позиции своих сослуживцев, попав в плен к ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский десантник Иван Шарутин, служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сдал позиции своих сослуживцев после попадания в плен к российским военным из группировки «Север». Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер». 

«Северяне взяли в плен украинского десантника [Шарутина], который уже сдает позиции своих „побратимов“», — написали бойцы ВС РФ в своем telegram-канале. Шарутин рассказал военным, что принимал участие в боевых действиях в районе села Погребки Курской области, где получил ранение и эвакуировался на Украину. Затем он вновь вернулся в российский регион. 

Уже после попадания в плен ВС РФ Шарутин добровольно поделился координатами позиций своих сослуживцев. «Наши артиллеристы уже отработали по координатам, которыми добровольно поделился пленный — показания подтвердились», — пояснили военные из северной группировки войск. 

Ранее на южнодонецком направлении в ДНР также сообщалось о сдаче в плен десяти украинских военнослужащих из 23-й механизированной бригады ВСУ. Тогда украинские бойцы прекратили сопротивление во время штурмовых операций и были эвакуированы российскими военными в безопасное место, где им оказали необходимую помощь.

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Украинский десантник Иван Шарутин, служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сдал позиции своих сослуживцев после попадания в плен к российским военным из группировки «Север». Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».  «Северяне взяли в плен украинского десантника [Шарутина], который уже сдает позиции своих „побратимов“», — написали бойцы ВС РФ в своем telegram-канале. Шарутин рассказал военным, что принимал участие в боевых действиях в районе села Погребки Курской области, где получил ранение и эвакуировался на Украину. Затем он вновь вернулся в российский регион.  Уже после попадания в плен ВС РФ Шарутин добровольно поделился координатами позиций своих сослуживцев. «Наши артиллеристы уже отработали по координатам, которыми добровольно поделился пленный — показания подтвердились», — пояснили военные из северной группировки войск.  Ранее на южнодонецком направлении в ДНР также сообщалось о сдаче в плен десяти украинских военнослужащих из 23-й механизированной бригады ВСУ. Тогда украинские бойцы прекратили сопротивление во время штурмовых операций и были эвакуированы российскими военными в безопасное место, где им оказали необходимую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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