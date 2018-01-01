00:45 01 января 2018 0

Туристы съезжаются, чтобы увидеть «заледеневший» водопад ФОТО: личная страница Roman HKP в Instagram

Рекордно низкие температуры в Северной Америке привели к «замерзанию» Ниагарского водопада в США. Туристы съезжаются к самому мощному водопаду на континенте, чтобы посмотреть на уникальное обледенение.

Отмечается, что потоки воды не замерзли, в то время, как все вокруг водопада покрылось льдом. Это объясняется тем, что водная пыль превращается в лед в воздухе и оседает на перилах, камнях и деревьях, передает iReactor.

Как заявил представитель Национальной метеорологической службы Джон Хичкок, полюбоваться «льдами Ниагарского водопада» будет возможно еще в течение следующей недели, так как температура воздуха продержится на -15 градусов Цельсия.