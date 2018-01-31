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31 января 2018
16:47  31 января 2018 0

На официальном сайте Олимпиады разместили снимки российских хоккеистов с государственной символикой на форме. ФОТО

Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, сборная, чемпионат мира по хоккею, кубок, овечкин александр
Символика России официально запрещена на Играх-2018Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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В профилях российских хоккеистов на сайте Олимпийских игр 2018 года размещены их фотографии в форме с триколором. Примечательно, что на на использование символики России на Играх в Южной Корее введен жесткий запрет.

Триколор украшает форму пяти хоккеистов — Игоря Шестеркина, Александра Барабанова, Ильи Сорокина, Вячеслава Войнова и Сергея Калинина, передает Life.ru. Также российский флаг можно увидеть на фотографиях Дианы Канаевой и Екатерины Смолиной (женская сборная по хоккею).

Игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 8 по 25 февраля. Российские спортсмены поедут на соревнования в качестве «олимпийских атлетов из России». Ограничения введены из-за допингового скандала, однако многие спортсмены, которые никогда не привлекались за употребление запрещенных веществ, также не были допущены к Играм, напоминает «Национальная служба новостей».

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Фотографии привлекают к себе внимание из-за жесточайшего запрета на триколор Фото: скриншот сайт ОИ

Семен Гринберг
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