16:47 31 января 2018 0

Символика России официально запрещена на Играх-2018 Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В профилях российских хоккеистов на сайте Олимпийских игр 2018 года размещены их фотографии в форме с триколором. Примечательно, что на на использование символики России на Играх в Южной Корее введен жесткий запрет.

Триколор украшает форму пяти хоккеистов — Игоря Шестеркина, Александра Барабанова, Ильи Сорокина, Вячеслава Войнова и Сергея Калинина, передает Life.ru. Также российский флаг можно увидеть на фотографиях Дианы Канаевой и Екатерины Смолиной (женская сборная по хоккею).

Игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 8 по 25 февраля. Российские спортсмены поедут на соревнования в качестве «олимпийских атлетов из России». Ограничения введены из-за допингового скандала, однако многие спортсмены, которые никогда не привлекались за употребление запрещенных веществ, также не были допущены к Играм, напоминает «Национальная служба новостей».