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29 января 2018
28 января 2018
20:51  28 января 2018 12

С клеймом «фром Раша». В Сети возмутились олимпийской формой россиян. ФОТО

Форму разработала фирма AdidasФото: ФЛГР
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российские лыжники-олимпийцы показали форму, в которой выступят в Пхенчхане. О стране, которую они представляют, в ней не напоминает практически ничего. Элементы национальной символики либо исчезли, либо заменены на аббревиатуру OAR.

Аббревиатура OAR — Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России»), — появилась по требованию МОК. «Форма сделана в бордовом цвете. Она такая же, в какой лыжники сборной России выступали в этом сезоне», — цитирует ТАСС слова вице-президента ФЛГР Сергея Крянина.

Новый имидж спортсменов не вызвал восторга у пользователей соцсетей. «OAR вместо Russia: Вот с таким клеймом будут выступать на Олимпиаде наши лыжники», — написал в Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. «Кошмар какой-то. К слову, наших там не будет. Будут индивидуалы, проживающие в России. А сборной России не будет. Ну, а клеймение индивидуалов меня лично мало заботит», — добавил один из подписчиков.

«Объединенные арабские эмираты», «Они с гордостью позируют? или мне показалось?», «Мишень на груди и спине будет?», «На позор сами добровольно пошли. А эта демонстрация… может, им нравится унижение», — такими высказываниями переполнена лента комментариев. Значительную часть их невозможно привести ввиду оскорбительности либо нецензурности выражений. Досталось и Международному олимпийскому комитету: ему припомнили «принципиальность», с которой функционеры МОК согласовали нацистскую символику на Играх 1936 года в гитлеровской Германии. «России тогда тоже не разрешили участвовать», — добавил комментатор.

Кажется, МОК удалось вывести россиян из себя
Фото: скрин поста Дмитрия Смирнова в Twitter

Как уже сообщало «URA.RU», участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане обставлено множеством унизительных условий и ограничений. Поводом стал допинг-скандал после Игр в Сочи, но последний список отстраненных включает уже спортсменов, не замешанных в использовании стимуляторов. Ни объяснений, ни возможности доказать несправедливость «приговора» в международном спортивном суде решение МОК не предусматривает.

Владимир Васин
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