01:37 06 февраля 2018 0

Журналистов не пустили на пресс-конференцию с Грудининым Фото: Анна Майорова © URA.RU

В понедельник, 5 февраля, кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин вместе с коллегами совершил рабочую поездку в Ростов-на-Дону. Здесь у него была запланирована встреча с журналистами и избирателями. Желая избежать неудобных вопросов, по данным СМИ, на пресс-конференцию пропустили далеко не всех, однако объяснять происхождение недвижимости в Испании и счетов в банках Швейцарии и Австрии ему в этот день все же пришлось.

На встречу с представителями прессы по каким-то причинам не пустили журналистов «Лайфа» и других изданий [каких именно, агентство не уточняет]. Причиной недопуска стало то, что съемочная группа якобы опоздала с аккредитацией, хотя на самом же деле заявки были поданы вовремя.

Кроме того, на самой пресс-конференции, по неподтвержденным данным, прежде чем задать вопрос журналистам якобы пришлось написать его на бумажке и предварительно передать спикерам. На самой записи пресс-конференции этого нет, а вопрос о финансовом состоянии кандидата в президенты прозвучал один раз, в ответ на который последовал рассказ Грудинина о строительстве храма за его счет.

Тем не менее, на встрече с избирателями вопрос был задан повторно. На этот раз счета в банках Швейцарии и Австрии он объяснил недоверием к российской банковской системе.

«Здесь, в наших банках, ты можешь иметь деньги на счету, но ты их не возьмешь. Ты пытаешься снять, чтобы заплатить за что-то, а банкам кажется, что эта сделка спорная. Банки стали круче, чем полиция. Вы посмотрите, что происходит, банки рушатся один за другим. Они рушатся и деньги пропадают», — приводит Rostovgazeta.ru заявление Павла Грудинина.

На вопрос журналиста о том, планирует ли политик снова открыть счета за рубежом, если не станет президентом, он отвечать не стал, покупку дома в Испании объяснил хорошим доходом его детей. Хотя ранее КПРФ отрицала связь Грудинина с этой недвижимостью.